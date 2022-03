Nova-Rock-Halle wird für Flüchtlinge vorbereitet

Die Halle hat eine Fläche von mehr als 1.000 Quadratmetern. „Wir haben seit gestern Nachmittag zusätzliche LKWs und Personal organisiert und sind seit gestern Nachmittag dabei, die Halle auszuräumen, das Material teilweise wegzubringen oder draußen zu lagern. Es geht darum, die Halle so vorzubereiten, dass man Infrastruktur, Strom, Licht und Heizung montieren kann, damit das möglichst schnell nutzbar ist“, so Lorenz Heger vom Nova-Rock-Festival. Dass die Halle für die Ankunft von Ukraine-Flüchtlingen genutzt wird, wurde am Dienstag beschlossen – mehr dazu in Ukraine-Flüchtlinge: Nova Rock Halle wird Sammelquartier.

ORF/Hannes Auer

Mit Stand Mittwochmittag ist die Halle noch nicht bewohnbar, das soll dann am Donnerstag soweit sein. „Als nächstes werden wir gemeinsam mit dem Land Burgenland die Halle reinigen und kehren. Im nächsten Schritt wird dann Strom und Licht verlegt, damit das benutzbar ist. Und eine Heizung, weil es ja doch noch sehr kalt ist“, so Heger. In der Nova-Rock-Halle hat man bereits Erfahrung mit der Unterbringung von Flüchtlingen: Im Jahr 2015 war die Halle erste Anlaufstelle für Tausende Menschen.