Chronik

Ukraine-Flüchtlinge: Nova Rock Halle wird Sammelquartier

Fast 700.000 Menschen haben mittlerweile die Ukraine verlassen. Rund 80.000 sind derzeit in Ungarn auf der Flucht, zum Teil in Richtung Österreich. Das Land bereitet sich vor, die Nova Rock Halle in Nickelsdorf soll etwa ein Sammelquartier werden.