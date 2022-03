Chronik

Land baut Prüfhalle für Schwerverkehrskontrollen

Das Land Burgenland errichtet am Grenzübergang Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) eine neue, landeseigene Prüfhalle für Schwerverkehrskontrollen. Dadurch soll die Zahl der Lkw-Kontrollen erhöht werden.