Chronik

Schüsse auf Soldaten: Schlepper von Ungarn ausgeliefert

Der Schlepper, der Mitte Jänner an der ungarischen Grenze im Südburgenland auf Soldaten des Bundesheeres geschossen haben soll und dann in Ungarn festgenommen wurde, wird ausgeliefert. In den kommenden Tagen soll der 26-jährige Moldauer in Eisenstadt eintreffen.