Februar 2022: Arbeitslosenzahlen gesunken

Der Trend der vergangenen Monate setzt sich fort: Mit weniger Einschränkungen gibt es wieder mehr Beschäftigte und weniger Arbeitslose. Im Burgenland wurden im Februar 9.373 Arbeitslose registriert, das ist ein deutlicher Rückgang (-23,9 Prozent) im Vergleich zum Februar des Vorjahres – um fast ein Viertel. In Österreich ist die Zahl der Arbeitslosen um fast ein Drittel (-30,7 Prozent) gesunken.

Plus bei Beschäftigten

Knapp 1.945 Burgenländerinnen und Burgenländer waren im Februar in Schulungen – geringfügig mehr als im Vorjahr (+4,5 Prozent). Mit Ende Februar gibt es im Burgenland circa 110.000 Beschäftigte, das ist ein Plus von 6,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Höchster Rückgang im Tourismus

Am höchsten war der Rückgang bei der Arbeitslosenzahl im Tourismus mit 38,1 Prozent, grundsätzlich gibt es einen zweistelligen Rückgang in allen Berufssparten. Bemerkenswert sind zwei Anstiege: Derzeit gibt es 207 offene Lehrstellen im Burgenland – das sind fast zwei Drittel (+61,7 Prozent) mehr als im Februar 2021. Und es gibt 2.009 offene Stellen – fast doppelt so viele (+91,3 Prozent) wie vor einem Jahr.