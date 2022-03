Bank99 mit fast 100 Filialen im Burgenland

Haupteigentümer der Bank99 ist die Österreichische Post. Sie soll auch in ländlicheren Regionen stark vertreten bleiben. Die Bank99 hat aktuell 96 Geschäftsstellen im Burgenland. Dieses flächendeckende Netz mit Postfilialen und Postpartner sei ein Vorteil gegenüber anderen Banken, so Vorstand Florian Dangl. Deswegen könne man dort persönliches Service anbieten, wo sich andere Banken zurückziehen müssen. Erfolgsmodell soll weiterhin die Kombination aus Filial- aber auch Digitalstärke bleiben, denn neben dem modernen Onlinebanking würden sehr viele Kundinnen und Kunden auch persönliche Betreuung vor Ort benötigen, meinte Dangl.

Einige Bankschließungen im Burgenland

In Zeiten von Onlinebanking ziehen sich immer mehr Banken aus den Ortschaften zurück. Auch in Mattersburg hat vor Kurzem die Bank Austria ihre Filiale dicht gemacht, die Schließung der Erste Bank Filiale folgt im Mai – mehr dazu in Mattersburg: Zwei Banken schließen Filialen. Die Raiffeisen Regionalbank Güssing-Jennersdorf schließt im März gleich fünf Filialen in den drei südlichsten Bezirken des Landes – mehr dazu in Weitere Bankschließungen im Burgenland.