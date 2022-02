Coronavirus

Novavax-Impfungen am 5. März in BITZ

Im Burgenland wird am 5. und am 6. März erstmals mit dem Covid-19-Impfstoff von Novavax geimpft, das teilte der Coronavirus-Koordinationsstab am Montag mit. Geimpft wird in den BITZ. Auch alle niedergelassenen Ärzte können mit Novavax impfen.