Illmitz: Köllner folgt Wegleitner als Ortschef

Der SPÖ-Nationalratsabgeordnete Maximilian Köllner übernimmt im Vorfeld der Kommunalwahlen im Burgenland im Herbst das Bürgermeisteramt in Illmitz (Bezirk Neusiedl am See). Sein Vorgänger Alois Wegleitner (SPÖ) war zwei Perioden Bürgermeister in Illmitz.