VHS bietet 800 neue Kurse im Frühjahr

Bei der Zusammenstellung des Programms legte man Wert darauf, sich an den regionsspezifischen Gegebenheiten und Bedürfnissen zu orientieren. Aber auch eine ortsunabhängige Teilnahme soll ermöglicht werden. Deshalb gibt es zusätzlich ein videobasiertes Online-Programm. Um auch in Coronazeiten Kurse abhalten zu können, werden viele Kurse im Freien veranstaltet.

Großes Sprachlernangebot

Besonders wichtig ist den Burgenländischen Volkshochschulen ein breitgefächertes Sprachlernangebot, und zwar sowohl in Präsenz als auch online. Die am meisten gefragten Sprachen im Burgenland sind: Deutsch als Fremdsprache, Englisch und Ungarisch. Besonders beliebt sind auch die verschiedenen Gesundheitsangebote – wie zum Beispiel Yoga, Wirbelsäulengymnastik oder Tanz. Ebenfalls häufig gefragt ist die Berufsreifeprüfung. Die Vorbereitungslehrgänge finden in Präsenz und online-unterstützt statt.

Auch die „Science Village Talks – Wissenschaft für alle“ in Kooperation mit dem Land Burgenland und dem Forschungskoordinator Werner Gruber werden fortgeführt. Es gibt Vorträge in den Gemeinden, bei denen neue Forschungsergebnisse präsentiert werden.