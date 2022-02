Gedämpfter Faschingsausklang

Mit Pauken und Trompeten wurde der Faschingssamstag in Hornstein (Bez. Eisenstadt-Umgebung) eingeläutet. Aber auch hier ließen sich die aktuellen Geschehnisse in der Ukraine nicht ganz ausblenden. Es ist ein allgegenwärtiges Thema, das die Menschen beschäftigt. Wenngleich die Ablenkung für viele zur richtigen Zeit kam.

„Natürlich im Hintergrund schwingt das mit, was da gerade so passiert. Aber ich denke man darf auch – gerade an so einem Tag – feiern und ein bissl die Stimmung genießen“, so ein Umzugsbesucher.

„Ich glaube, man muss trotzdem auch auf ein bissl auf sich selber schauen. Es ist schon schlimm, dass das da drüben passiert. Aber es ist so, dass man für die Kinder wieder ein bissl weiterdenken muss und dass man das jetzt auch einmal genießen darf – ohne schlechtes Gewissen“, so eine Umzugsbesucherin.

Corona als Spaßbremse

Eine weitere Spaßbremse ist nach wie vor die Corona-Pandemie. Große Faschingsfeste, wie wir sie kennen, sind aktuell kaum umsetzbar. Der Umzug in Hornstein brachte aber zumindest wieder ein bisschen Normalität zurück ins Gemeindeleben. „Nach zwei Jahren, in denen man nicht feiern durfte, ist das schon super, vor allem für die Kinder“, so ein Teilnehmer des Faschingsumzugs.

„Offensichtlich dürfte es nicht nur bei den Musikanten so gewesen sein, dass die Faschingszeit herbeigesehnt wird, sondern auch bei der ganzen Bevölkerung, das sieht man hier. Was eignet sich dafür besser, als der Faschingssamstag?“, so Daniel Högerl, Obmann des Jugendmusikvereins Hornstein.

In Eisenstadt sah man am Faschingssamstag deutlich mehr FFP2- als Faschingsmasken. Die großen, traditionellen Umzüge – wie jener beim Schloss Esterhazy und in der Fußgängerzone – mussten auch heuer Corona weichen – mehr dazu in Faschingsnarren müssen pausieren.