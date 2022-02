Burgenländer in Moskau: „Mir wird es hier zu brenzlig“

Zemanek ist mit einer Russin verheiratet. Auch in der russischen Hauptstadt ist der Krieg in der Ukraine spürbar, sagt er in einem Interview mit dem ORF Burgenland. In den offiziellen russischen Medien werde der Krieg mit angeblichen Angriffen der Ukrainer auf die Russen im Donbas begründet.

Jetzt greift die russische Regierung offenbar auch zu Mitteln der Einschränkung von unabhängigen Nachrichtenquellen, sagt Zemanek: „Derzeit will man alle Kontakte zur Außenwelt unterbinden. Sprich Facebook, Instagram, Telegram, alles was es halt so gibt. Die Situation wird etwas kritischer, auf jeden Fall ist die Lage auch hier in Moskau angespannt. Also es ist jetzt nicht wirklich rosig, ich hoffe, dass sich das alles bald legen wird. Ich versuche auch, in den nächsten Tagen zurückzufliegen. Mir wird es hier zur brenzlig“, so Zemanek gegenüber dem ORF Burgenland.

Auf dem Roten Platz seien „ein paar“ Demonstranten gewesen, die von der Polizei vertrieben worden seien. Aber die Stimmung sei nicht gefährlich oder brutal oder aggresiv. Es sei ziemlich ruhig. Es seien aber immer weniger Leute auf der Strasse. „Also man kriegt hier schon ein bisschen ein Angstgefühl hier mit“, so Zemanek.