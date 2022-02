Familypark: Neun Mio. Euro für Neuerungen

Für die neue Attraktion werden neun Millionen Euro investiert. Näheres wird in ein paar Wochen bekanntgegeben, sagt Pressesprecherin Lisa Wagner-Körmendi. Ob die neue Attraktion schon zum geplanten Saisonstart am 9. April eröffnet wird, ist noch nicht sicher, auf jeden Fall soll sie noch im Frühjahr in Betrieb gehen.

ORF

Besucherzahl halbiert

Auch für den Familypark seien die vergangenen zwei Pandemiejahre mit Lockdowns, Besucherbeschränkungen und teilweise gesperrten Attraktionen eine Herausforderung gewesen. Dennoch sei der Familypark gut durch die Krise gekommen, so Wagner-Körmendi. „Wir haben ja auch einen finanzkräftigen Konzern hinter uns stehen, der auf die Mitarbeiter achtet, auch auf die Investitionen, die trotzdem getätigt wurden. Wir haben in etwa die Hälfte der Besucher, die wir normalerweise in einer Saison haben. Wir schaffen circa 700.000 Personen. Jetzt waren wir letztes Jahr circa bei 400.000.“

Sparen mit Online-Buchung

Eine Neuerung in der kommenden Saison wird die Preisgestaltung betreffen. Je früher die Gäste online buchen, desto mehr können sie laut Wagner-Körmendi sparen. Auch vor dem Familypark gibt es derzeit eine Baustelle: Ein Kreisverkehr ersetzt auf der Straße zwischen Rust und St. Margarethen die bisherige Abbiegespur. Er soll Staus verhindern und zu Ostern fertig werden.