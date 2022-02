Kultur

„Grenzland im Fokus“: Fotografische Reise

Eine Reise in das Burgenland von damals kann man derzeit in Eisenstadt unternehmen. In der Landesgalerie läuft die Schau „Grenzland im Fokus – 100 Jahre Burgenland“, mit der auch die heurige Ausstellungssaison eröffnet wurde.