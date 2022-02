Landtag: Thema Kommunikationspolitik

Bei der Sitzungseröffnung nahm Landtagspräsidentin Verena Dunst (SPÖ) auch zum Krieg in der Ukraine Stellung. Dunst forderte zu Beginn der Sitzung zur Solidarität mit den Menschen, die unter dem Krieg in der Ukraine leiden, auf. Danach kündigte Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ) in der Beantwortung einer Frage des FPÖ-Klubs an, ab wann die Baugrundbesitzer im Burgenland mit der Baulandmobilisierungsabgabe rechnen müssen. „Die erste Vorschreibung wird zum Jahr 2023 zu Beginn erfolgen“, so Dorner.

Danach begründet die Klubobfrau der Grünen, Regina Petrik in der Aktuellen Stunde, warum sie die Kontrollrechte der Abgeordneten von der SPÖ-Landesregierung mit Füßen getreten sieht. Fragen der Abgeordneten würden nur unzureichend beantwortet, vor allem Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und Landesrat Leonhard Schneemann würden eine Akteneinsicht nur mangelhaft ermöglichen, so Petrik. Sie warf der Regierung die Gründung von ausgelagerten Gesellschaften vor – weil sich auf diese ausgelagerten Gesellschaften dass Fragerecht nicht mehr erstrecken würde, so Petrik.

Strukturplan: „Gesundheit“ diskutieren

Auch ÖVP-Klubobmann Markus Ulram teilte die Kritik und nannte ein Beispiel einer für ihn nicht zufriedenstellenden Fragebeantwortung. „Welche Gemeinden haben im Kindergarten, oder auch in der Volksschule, die Bio-Quote bis dato umgesetzt? Frage eins bis sechs zusammengefasst – das ist Datenschutz“, so Ulram. FPÖ-Klubobmann Johann Tschürtz schloss sich der Kritik an. „Wenn man sich insgesamt die Situation anschaut, wo Geld herkommt, dann passiert einige, wo keiner weiß, wo das Geld herkommen soll“, so Tschürtz.

SPÖ-Klubobmann Robert Hergovich wies die Vorwürfe der Opposition zurück. „Die Kontrollrechte sind im Burgenland stark verankert und ausbaubar und ich stehe auch dazu“, so Hergovich. Am Donnerstagnachmittag soll der Landtag noch drei Gesetze beschließen – und auch noch den Regionalen Strukturplan Gesundheit debattieren.