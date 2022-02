Gericht

Asbesthaltige Dächer gereinigt: Prozess vertagt

Der Prozess gegen einen 70-jährigen Unternehmer, der mit seiner Firma für Dachsanierungen asbesthaltige Dächer unsachgemäß gereinigt und dadurch in 396 Fällen krebserregende Asbestfasern freigesetzt haben soll, ist am Mittwoch am Landesgericht Eisenstadt auf unbestimmte Zeit vertagt worden.