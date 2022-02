Hilfe bei Kindererziehung

Mehr Gelassenheit bei der Erziehung, Austausch mit anderen Müttern – das soll der Workshop „Mama Einzigartig“ bringen. Dabei geht es um Gespräche in einem geschützten Rahmen. In wöchentlichen Treffen sei Raum für Austausch und Kreativität, um das Vertrauen in sich zu stärken und eigene Kompetenzen zu festigen, heißt es dazu.

Landesmedienservice

„Neue Kraft schöpfen“

Das Land Burgenland fördert das Projekt mit 7.000 Euro. Von besonders großen Herausforderungen für Mütter durch die Coronavirus-Pandemie spricht Landeshauptmannstellvertreterin Astrid Eisenkopf (SPÖ). Sie verweist auf finanzielle Sorgen, Pflege zu Hause und Homeschooling. Ein altes Frauenbild sei heraufbeschworen worden, so Eisenkopf. „Mama Einzigartig“ soll dabei helfen, dass Frauen neue Kraft schöpfen können.

Das Projekt startet am 24. Februar und geht bis Mittel Juli. Anmeldungen sind telefonisch bei der Projektleiterin der Frauenberatungsstelle unter 0664 530 3468 möglich. Die Teilnahme ist kostenlos.