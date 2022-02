799 CoV-Neuinfektionen

Eine 89-jährige Frau und ein 94-jähriger Mann – beide aus dem Bezirk Oberwart – sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. In den burgenländischen Spitälern werden derzeit 80 an Covid-19 erkrankte Personen behandelt, davon müssen fünf Personen intensivmedizinisch behandelt werden. 7.940 Personen – um 333 mehr als am Dienstag – befinden sich in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne.

Laut E-Impfpass-Dashboard haben 239.436 Burgenländerinnen und Burgenländer mindestens ihre erste Teilimpfung der CoV-Schutzimpfung erhalten. 178.975 Auffrischungsimpfungen wurden bereits durchgeführt.