Landtierärzte verzweifelt gesucht

Im Burgenland gehen viele Tierärzte, die Nutz- und Großtiere behandeln, in den nächsten Jahren in Pension. Einige wechselten bereits in den Ruhestand, aber nur in seltenen Fällen gibt es einen Nachfolger für die Großtierpraktiker. Die Lage sei alarmierend, sagte der Präsident der Burgenländischen Tierärztekammer, Thomas Neudecker: „Es schaut ganz, ganz schlecht aus im Burgenland.“ Die Versorgung könne gerade noch mit der Hilfe von Kollegen aus Niederösterreich gewährleistet werden. Aber mit burgenländischen Tierärzten sei es fast unmöglich, die Nutztiere noch zu versorgen.

ORF

Neudecker: Land für junge Tierärzte nicht sehr attraktiv

Es würden zwar genug Tierärzte ausgebildet, sagte Neudecker. Doch die Tierärzte blieben in den Ballungszentren, keiner sei mehr willig aufs Land zu gehen. Damit gebe es aber auch niemanden, der Nutztiere behandle. Dabei würden die Tierärzte in den Ballungszentren zum Teil am Existenzminimum leben, so Neudecker: „Dort, wo die Arbeit ist, geht aber keiner gerne hin.“

ORF

Auch Tierklinik muss Fachärzte aktiv suchen

Zurzeit gibt es im Burgenland noch mehr als 100 aktive Tierärzte, 69 davon haben eine eigene Praxis. Der größte Arbeitgeber für Veterinärmediziner im Burgenland ist die Tierklinik Parndorf, wo derzeit 26 Tierärztinnen und Tierärzte beschäftigt sind. Doch selbst die Klinik hat Probleme, Fachärzte und Spezialisten zu bekommen, sagte Michaela Gökler von der Tierklinik Parndorf. Man gehe aktiv „quasi auf den Markt“ und schaue, dass man über Mundpropaganda Ärzte bekomme. Aktive Bewerbungen von außerhalb kämen fast gar nicht ins Haus.

ORF

Die meisten Tierärztinnen und Tierärzte der Klinik in Parndorf begannen dort gleich nach ihrem Studienabschluss. Sie habe sich am Anfang auf Zahnmedizin spezialisiert, erzählte Johanna Zöhrer. Da sei die Umsetzung und die Fortbildung in einer Klinik deutlich einfacher. Seiner Meinung nach sei man frisch nach dem Studium in einer Klinik wesentlich besser aufgehoben, weil man mit vielen Experten zusammenarbeiten könne, an der Hand geführt und an das ganze Wissen und Fachgebiet herangeführt werde, so Philipp Figueroa.

ORF

Sie habe sich für eine Anstellung in der Klinik entschieden, weil sie sich am Anfang nach dem Studium weiterentwickeln habe wollen, erklärte Andrea Thom. Das sei in einer Klinik mit vielen Kollegen mit langer Berufserfahrung einfach möglich. Aber auch familiäre Gründe seien für ihre Entscheidung ausschlaggebend gewesen, so Thom. Denn Familienplanung sei in der Anstellung oft leichter als

es dann in der Selbstständigkeit wäre. Aktuell will von den drei Befragten niemand den Schritt in die Selbstständigkeit machen.

Neudecker appelliert an Politik

In der Regel bevorzugen junge Tierärzte eine Anstellung in einer Klinik, in der Forschung oder in der Pharmaindustrie. Das Problem könne man nur mithilfe der Politik in den Griff bekommen, sagte Tierärztepräsident Neudecker. Man müsse die ländlichen Regionen wieder finanziell so attraktiv für junge Tierärzte machen, dass diese willig seien, das Landleben anzunehmen und im Land die Nutztiere zu behandeln. Nicht nur im Burgenland werden Landtierärzte gesucht, der Tierärztemangel in ländlichen Regionen ist in ganz Österreich ein Thema.