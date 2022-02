Chronik

Unfall mit mehreren Fahrzeugen auf A4

Auf der Ostautobahn (A4) in Fahrtrichtung Ungarn ist es Montagabend zwischen Mönchhof und Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) zu einem Verkehrsunfall gekommen. Mehrere Fahrzeuge waren darin verwickelt, verletzt wurde niemand.