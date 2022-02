Radsportlerin Eberhardt erneut CoV-positiv

Verena Eberhardt absolvierte vergangene Woche ein Trainingslager in Novo Mesto in Slowenien. Perfekt vorbereitet wollte die Südburgenländerin am Donnerstag bei einem Bahnradrennen in der Nähe von Bern starten. Nun kann sie aufgrund einer Coronavirus-Erkrankung nicht teilnehmen. Sie habe leichte Symptome, sagte Eberhardt. Sie werde sich nun in aller Ruhe auskurieren und dann langsam wieder ins Training einsteigen, um den Körper nicht zu überfordern, so die 27-Jährige.

ORF

Bereits zweite CoV-Infektion

Bereits im September überstand Verena Eberhardt eine Coronavirus-Infektion, damals musste sie krankheitsbedingt die Bahnrad-Europameisterschaft auslassen, weil sie zu früh wieder mit dem Training begann. Diesen Fehler möchte sie nicht nochmal machen – mehr dazu in Eberhardt nicht bei Bahn-EM dabei

Durch die Pandemie stehen derzeit wenige Rennen auf dem Programm, daher wird Verena Eberhardt nach überstandener Krankheit voraussichtlich erst Ende März im Bundesliga-Straßenrennen in Leonding wieder an den Start gehen.