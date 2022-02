Laut Kurier wurde ein ehemaliger Spieler der Vienna in Bulgarien gefasst und nach Österreich ausgeliefert. Er sitzt in Untersuchungshaft in Graz. Ein ehemaliger Spieler des SC Neusiedl wurde unterdessen diese Woche aus der Haft entlassen.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Graz laufen weiter auch Hochtouren. Mittlerweile sollen 40 Partien unter Manipulationsverdacht stehen – bestätigen will das die Staatsanwaltschaft aber nicht.