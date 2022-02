Tag der Muttersprache

In Österreich sind die Rechte der Volksgruppen gesetzlich geregelt. Sechs Volksgruppen sind als autochthon anerkannt, das bedeutet „einheimisch“, das sind also Volksgruppen, die in Österreich beheimatet sind. Diese sechs Volksgruppen sind die Burgenlandkroaten, Slowenen, Ungarn, Tschechen, Slowaken und Roma.

Drei der in Österreich anerkannte Volksgruppen leben im Burgenland. Die größte Gruppe ist jene der Burgenlandkroaten. Offizielle Zahlen gab es zuletzt anlässlich der letzten Volkszählung im Jahr 2001. Damals gaben 5,9 Prozent der Burgenländerinnen und Burgenländer Burgenlandkroatisch als ihre Umgangssprache an, 2,4 Prozent nannten Ungarisch und 0,1 Prozent Burgenland-Romani.

Gelebte Alltagssprachen

Die Volksgruppensprachen sind für die Volksgruppen Alltagssprache, sie werden vor allem in den Familien gepflegt. Nicht zu unterschätzen ist aber auch die unermüdliche Arbeit der vielen Vereine. Auch in den Kindergärten und Schulen werden die Volksgruppensprachen unterrichtet. Einzigartig im Burgenland ist das zweisprachige Gymnasium in Oberwart.

Auch der ORF kommt mit den Volksgruppenprogrammen seinem gesetzlichen Auftrag nach. Die Volksgruppenredaktion des ORF ist im Landesstudio Burgenland beheimatet und umfasst neben der Kroatisch-, der Ungarisch- und der Roma-Redaktion, auch die Redaktion der Tschechen und Slowaken – mehr dazu in volksgruppen.ORF.at.