Zuflucht für Obdachlose in Eisenstadt

Die Einrichtung der Wohncontainer ist schlicht: ein Bett, ein Tisch, ein Sessel, ein Kleiderständer und vor allem ein Heizkörper – das Wichtigste für Obdachlose im Winter. Streetworker der Caritas ermutigen Menschen, die in Eisenstadt auf der Straße leben, ins Zufluchtsdorf zu kommen. Insgesamt gibt es drei Wohn- und einen Sanitärcontainer.

Im Zufluchtsdorf können sich Obdachlose in geschützter Atmosphäre von den Strapazen der Straße erholen, so die Direktorin der Caritas Burgenland, Melanie Balaskovics. Es gibt es auch warme Mahlzeiten sowie Tee und Kaffee. Niemand werde gezwungen, dort einzuziehen, so Balaskovics. Jeder kann selbst entscheiden, ob er das Angebot annimmt oder nicht.

Durch Spenden finanziert

Finanziert wird das Zufluchtsdorf durch großzügige Spenden, etwa von den Eisenstädter Pfarren Kleinhöflein und Oberberg. Unterstützung kommt auch von der Stadt Eisenstadt.

„Obwohl es uns gut geht und Eisenstadt sich gut entwickelt, gibt es immer wieder Menschen, die den Halt verlieren und dann am Ende oft auch die Wohnung verlieren – das sind jetzt nicht sehr viele Fälle in der Stadt selber, aber es kommt trotzdem vor. Und deswegen bin ich sehr, sehr froh und dankbar, dass die Caritas diese niederschwellige Angebot gemacht hat“, so der Eisenstädter Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP).

Wer möchte, kann das Zufluchtsdorf auch als Postadresse angeben. Vorerst läuft ein Probebetrieb bis Ende März. Wird das Projekt gut angenommen, soll es erweitert werden.