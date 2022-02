664 Neuinfektionen und zwei Todesfälle

Ein 91-jähriger Mann aus dem Bezirk Mattersburg und ein 60-jähriger Mann aus dem Bezirk Eisenstadt-Umgebung sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. In den burgenländischen Spitälern werden derzeit 70 an Covid-19 erkrankte Patientinnen und Patienten behandelt, davon befinden sich vier Personen in intensivmedizinischer Behandlung.

Wieder mehr Infizierte

Die Zahl der aktuell infizierten Burgenländerinnen und Burgenländer ist innerhalb der vergangenen 24 Stunden um 234 auf 6.854 gestiegen. 7.693 – um 412 weniger als am Freitag – Personen befinden sich in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne.

Laut E-Impfpass-Dashboard haben 239.370 Burgenländerinnen und Burgenländer mindestens ihre erste Teilimpfung der CoV-Schutzimpfung erhalten. Zudem wurden bereits 178.503 Auffrischungsimpfungen durchgeführt.