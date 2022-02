„Wildschweinprämie“ zeigt Wirkung

Seit dem Start des Förderprogramms wurde mittlerweile mehr als 1.000 Stück Schwarzwild erlegt und verwertet. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Plus laut dem zuständigen Landesrat Leonhard Schneemann (SPÖ) ein Plus von mehr als 600. Für einen Abschuss gibt es 25 Euro, wird das Wildschwein dann auch noch weiter in der Gastronomie oder über die Direktvermarktung verwertet gibt es nochmals 25 Euro. Alle Tiere werden vor der Weiterverwendung kontrolliert.

Bestand soll deutlich reduziert werden

Für den Menschen stelle die Schweinepest keine Gefährdung dar, so Schneemann. Eine unkontrollierte Ausbreitung des Virus hätte allerdings schwerwiegende Folgen für Tiere und landwirtschaftliche Betriebe. Um die Ausbreitung der Schweinepest zu unterbinden, soll der Wildschweinbestand durch die Prämie im Burgenland von 30.000 Stück auf 10.000 Stück reduziert werden. Die Förderung läuft mit Ende des Jahres aus.