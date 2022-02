Ziegler: Eiskunstlauf der Paare startet

Für Miriam Ziegler sind es die vierten Olympischen Spiele – da ist schon alles Routine, sollte man meinen, aber für Ziegler fühlt es sich fast so an, wie das erste Mal, als sie dabei war. Sie sei sehr froh, dass sie nun da sei und versuche es zu genießen und den olympischen Gedanken aufzusaugen. „Bei Olympia geht es ja auch darum andere Disziplinen anzuschauen und bei den Wettkämpfen dabei zu sein. Man unterstützt das ganze Team und deshalb finde ich es toll, dabei zu sein“, so Ziegler.

Ziegler und Kiefer reisten erst diese Woche an. Sie habe via Fernsehen die Spiele verfolgt und es habe ihr Kraft gegeben, den anderen dabei zuzuschauen, wie sie ihr Können umsetzen und auch Zuversicht, dass sie das auch schaffen können, so Ziegler.

Ziel: Qualifikation für die Kür

Von den Sportstätten ist Ziegler begeistert, mit der Unterkunft zufrieden – sportliches Ziel ist, sich für die Kür zu qualifizieren. „Dann kommen die besten 16. Wenn das erreicht ist, werden wir schauen, dass wir bei der Kür weiter nach vorne fahren“, sagte Ziegler. Für Miriam Ziegler und Severin Kiefer beginnt Teil eins des olympische Wettkampfs morgen um 11.30 Uhr mit dem Kurzprogramm der Paare.