Gesundheit

Keine Krebswarnhinweise für Bier- oder Wein

EU-weite Krebswarnhinweise auf Bier- und Weinflaschen wird es vorerst nicht geben. Der entsprechende Vorschlag fand bei der Abstimmung im Europaparlament in Straßburg am Dienstag keine Mehrheit. EU-Abgeordneter Christian Sagartz (ÖVP), der an den Richtlinien zur Krebsbekämpfung mitgearbeitet hat, begrüßte diese Entscheidung.