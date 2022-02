Nächster Schritt in Richtung Privathochschule

Das sei eine wesentliche Grundlage für das Akkreditierungsverfahren und damit auch ein „großer Schritt in Richtung Privathochschule“, betonte Bildungslandesrätin Daniela Winkler (SPÖ) am Mittwoch in einer Aussendung. Sie rechnet damit, dass die Akkreditierung noch heuer abgeschlossen werden könnte.

Öffentlichkeitsrecht für Konservatorium

Außerdem wurde dem Konservatorium das Öffentlichkeitsrecht verliehen, das es Privatschulen ermöglicht, rechtlich anerkannte Zeugnisse auszustellen und die für die Schulart vorgesehenen Prüfungen abzuhalten. In einem nächsten Schritt erfolgt laut Winkler nun von 31. März bis 1. April eine Begutachtung durch die Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria. Dabei werden sechs Gutachter aus Deutschland, der Schweiz und Österreich das Konservatorium prüfen.

Zentrum für Haydn- und Liszt-Forschung

Geplant ist, aus dem Joseph Haydn Konservatorium eine Hochschule mit Institut für Haydn- und Liszt-Forschung zu machen. Dafür soll das Gebäude um 430 Quadratmeter vergrößert werden. Der „familiäre Charakter“ solle aber mit höchstens 300 Studierenden erhalten bleiben, sagte Winkler.