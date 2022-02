641 Neuinfektionen und ein Todesfall

Ein 70-jähriger Mann aus dem Bezirk Mattersburg starb im Zusammenhang mit Covid-19. Damit erhöht sich die Zahl der CoV-Todesfälle im Burgenland in der Statistik auf 468. In den burgenländischen Krankenhäusern werden derzeit 67 an Covid-19 Erkrankte isoliert behandelt, davon befinden sich vier in intensivmedizinischer Behandlung. 8.064 Menschen befinden sich in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne.

7-Tage-Inzidenz bei 1.722,90

Laut E-Impfpass-Dashboard haben 239.282 Burgenländerinnen und Burgenländer mindestens ihre erste Teilimpfung der Covid-19-Schutzimpfung erhalten. 177.863 Auffrischungsimpfungen wurden bisher durchgeführt. Die 7-Tage-Inzidenz im Burgenland beträgt laut AGES-Morgenauswertung 1.722,90.