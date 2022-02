PV-Anlagen im Freiland als Reizthema

Über große PV-Anlagen im Freiland lässt sich trefflich streiten – gerade in den Monaten vor einer Gemeinderatswahl. Im Land gibt es aber mehrere Projekte, die bereits weit fortgeschritten sind. Die derzeit größte PV-Anlage ist in Punitz auf einer Fläche von sechs Hektar aufgebaut. Sie ist aber noch nicht in Betrieb. Die Lage weit außerhalb der Ortschaft sei der Hauptgrund, warum in Punitz niemand ein Problem damit habe, sagte Bürgermeister Helmut Kopeszki (ÖVP).

Lotter: Breite Zustimmung zu Projekt in Schattendorf

Ähnliches ist in Schattendorf zu hören. Dort ist ein 14 Hektar großes Esterhazy-Grundstück in einer Senke an der Grenze zu Ungarn für den Solarpark reserviert. Die Ortschaft ist mehr als einen Kilometer entfernt. Ein Grüngürtel ist als Sichtschutz geplant. Das Argument, wertvolle Ackerfläche werde versiegelt, lässt der Bürgermeister Johann Lotter (SPÖ) nicht gelten. Man verbaue und betoniere keine Flächen zu, es werde eine Blumenwiese und Grünraum entstehen, für Kleintiere werde ein Schutzraum entstehen.

In der Bevölkerung gebe es breite Zustimmung für das Projekt, so der Bürgermeister. Man habe erneuerbare Energie schon 2013 in den Dorfentwicklungsplan hineingenommen und das schon damals diskutiert. Man habe die Leute auch informiert und dazu eine Veranstaltung gemacht. Es habe im Großen und Ganzen keine großen Diskussionen gegeben, weil man die Leute auch dementsprechend darauf vorbereitet habe, sagte Lotter.

Wimpassing: Kritiker setzten sich durch

In Wimpassing lief es anders. Dort wollte die Energie Burgenland in Richtung Hornstein eine 52 Hektar große Photovoltaikanlage errichten. Projektgegner setzten eine Volksbefragung durch, die Mehrheit der Bevölkerung sprach sich dagegen aus. Das Projekt ist nun vom Tisch, auch wenn sich die Gemeinde über das Ergebnis hinwegsetzen hätte können.

Es gehe erstens um die Zerstörung des schönen Landschaftsbildes, man sei eine Kulturregion, erklärte der Initiator der Volksbefragung, Johann Kauper. Zweitens könnten von der Ackerfläche, die für das Projekt „vernichtet“ werden hätte sollen, vier Millionen Semmeln produziert werden. Photovoltaik sei eine hervorragende, absolut empfehlenswerte Technologie, müsse aber an den richtigen Stellen – wie zum Beispiel bei Steinbrüchen und bereits versiegelten Flächen wie Parkplätzen und Fabrikshallen – verwendet werden, so Kauper.

Parteienstreit um geplante PV-Anlage in Güssing

In Güssing ist auf Draskovich-Gründen Richtung Europa-Dorf eine 127 Hektar große Anlage geplant. Das Grundstück ist bereits gewidmet, bestätigte Bürgermeister Vinzenz Knorr (SPÖ). Die ÖVP will das aber rückgängig machen und bereitet eine Volksbefragung oder Volksabstimmung vor. Photovoltaik ja, aber zuerst auf Dächern und verbauten Flächen, lautet ein Kernargument der Projektgegner.

SPÖ: Land will günstigen und klimafreundlichen Strom

Das Land Burgenland arbeite kontinuierlich am Ziel, dass das Burgenland 2030 klimaneutral wird und durch den Ausbau von PV-Anlagen auch in Bezug auf die internationalen Energiepreise unabhängig werde, so Landeshauptmannstellvertreterin Astrid Eisenkopf (SPÖ). „Während dem Land Burgenland Klimaschutz ein wichtiges Anliegen ist, setzt die ÖVP einmal mehr auf Panikmache und Fundamentalopposition und ist grundsätzlich gegen jedes Vorhaben der burgenländischen Landesregierung“. Jedes Argument, dass die ÖVP in Zusammenhang mit PV-Freiflächen anführe, sei schlichtweg falsch – mit PV-Freiflächen komme es es zu keiner Bodenversiegelung, so Eisenkopf.

Seitens des Landes habe man letztes Jahr ein neues Raumplanungsgesetz beschlossen, bei dem der Ausbau der Photovoltaik eine zentrale Rolle spielt und der Landschaftsschutz an oberster Stelle stehe und auch gewährleistet werde, betonte SPÖ-Infrastrukturlandesrat Heinrich Dorner.