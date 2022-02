Kaiser wieder im Handball-Nationalteam

Kaiser gehört mit ihren 82 Einsätzen und 109 Toren zu den erfahrensten Spielerinnen im Frauen-Nationalteam. Die 29-jährige Neudörflerin, die bei Serienmeister Hypo Niederösterreich engagiert ist, freut sich aber nach wie vor über jede Nominierung. Es sei immer etwas Besonderes, eine Einberufung zu bekommen.

Zum Siegen verpflichtet

Die Österreicherinnen stehen Anfang März vor einer unangenehmen Aufgabe: Bei zwei Spielen gegen die Färöer müssen zwei Siege her, damit die EM-Chance weiterlebt. Die Färöer seien nicht mehr die Underdogs, sie hätten auch gegen Rumänien gut mitgehalten und das werde ein sehr interessantes Spiel, so Kaiser. Neben Österreich und Färöer spielt noch ein fast übermächtiges Dänemark und ein starkes Rumänien in der Gruppe zwei. Da nur die ersten Zwei weiterkommen, ist die das Auswärtsspiel gegen Rumänien ein Schlüsselspiel, das die Österreicherinnen nach einem Unentschieden zuhause gewinnen müssen.

Kaiser spielt ab Herbst in Deutschland

Im Herbst gibt es für Kaiser dann eine größere Veränderung: Sie wird wieder ins Ausland wechseln – wie bereits 2016, als sie für Oldenburg spielte, geht es in die Deutsche Bundesliga und zwar zu HSG Blomberg-Lippe.