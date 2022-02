Chronik

Flüchtlinge in Lkw-Schlafkabine: Fahrer festgenommen

In der Schlafkabine eines Lastwagens hat die Polizei am Grenzübergang Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) am Dienstag drei Flüchtlinge entdeckt. Der Fahrer, ein 43-jähriger Rumäne, wurde wegen des Verdachts der Schlepperei festgenommen, teilte die Polizei mit.