Mit der Polizei auf Quarantäne-Streife

Die Polizistinnen und Polizisten kontrollieren die Einhaltung der Quarantäne während ihrer Streifendienste. Sie bekommen die Quarantänefälle von der Gesundheitsbehörden übermittelt und vergewissern sich dann, ob die Betroffenen die Quarantäne auch einhalten. In den vergangenen Wochen wurde viel kontrolliert, so Polizei-Sprecher Helmut Marban: „Vor allem jetzt in der Zeit der Omikron-Variante des Coronavirus ist es so, dass wir derzeit im Bereich zwischen 700 und 800 Überprüfungen täglich im ganzen Burgenland durchführen. Das ist ziemlich gleichmäßig auf die Bezirke verteilt. Im vorigen Jahr hat es Zeiten gegeben, wo es weniger war.“

ORF

Nicht zu Hause – aber mit gutem Grund

Es kommt mitunter vor, dass niemand angetroffen wird, das hat aber meist triftige Gründe, wie etwa das Freitesten, erklärte Marban: „Das passiert klarer Weise. Aber wir haben hier auch immer eine Kontakt-Telefonnummer. Die Beamtinnen und Beamten handhaben das normalerweise sehr unbürokratisch, das heißt, derjenige wird telefonisch kontaktiert und dann die Sache abgeklärt. Das löst sich in den meisten Fällen als vollkommen berechtigt auf.“

ORF

Im Burgenland sind von Mitte November 2021 bis Jahresende mehr als 30.000 Covid-Kontrollen inklusive Einhaltung der 2-G- beziehungsweise 3-G-Regeln durchgeführt worden. In dem Zeitraum wurden laut Innenministerium 89 Anzeigen erstattet.