Wochenende mit vielen Einsätzen für Helfer

Linksabbiege-Manöver waren bei drei der vier Verkehrsunfälle am Wochenende Unfallauslöser. Am Freitag krachte ein 83-jähriger Mann in Güssing mit seinem Pkw in den Wagen einer 24-jährigen Frau, in dem noch zwei Mitfahrerinnen saßen. Die Frauen erlitten einen Schock, der 83-Jährige wurde leicht verletzt.

In Rohrbach bei Mattersburg kam es am Samstag zu einer Kollision eines 43-jährigen ungarischen Rennradfahrers mit einem 30-jährigen polnischen Autolenker. Der Radfahrer wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Am Sonntag prallte ein 29-jähriger Serbe auf der B50 bei Parndorf (Bezirk Neusiedl am See) mit seinem Pkw in den Wagen eines 29-jährigen Lenkers. Dieser und seine 21-jährige Beifahrerin wurden dabei verletzt.

Drei junge Mitfahrende wurden am späten Freitagabend in Lockenhaus (Bezirk Oberpullendorf) verletzt, als ein 22-Jähriger mit seinem Auto in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam und gegen eine Böschung stieß. Der Lenker blieb unverletzt.

Flurbrand bei Fuchsloch-Lacke

Die Einsatzkräfte rückten am Wochenende auch zu mehreren Bränden aus. In Drumling (Bezirk Oberwart) stand das Nebengebäude eines Hauses in Flammen. Der Brand breitete sich auch auf ein Nebengebäude auf dem Nachbargrundstück aus.

Außerdem wurde die Feuerwehr am Freitag zu einem Flurbrand in der Nähe der Fuchsloch-Lacke zwischen Apetlon und Frauenkirchen (Bezirk Neusiedl am See) gerufen. Eine Fläche von rund 300 Quadratmetern war betroffen.

Am Samstagvormittag schlug ein Nachbar wegen eines Zimmerbrands in Pama (Bezirk Neusiedl) Alarm. Die 95-jährige Bewohnerin löschte den Brand noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr selbst. Sie und ihr Nachbar wurden mit Atembeschwerden ins Spital gebracht. Sonntagnachmittag fing dann noch ein Pkw auf einem Güterweg in Strem (Bezirk Güssing) Feuer. Der Wagen brannte völlig aus, verletzt wurde niemand.