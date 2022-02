Pichler will auch im Einzel auftrumpfen

David Pichler bestritt heuer drei Turniere, neben einem Einzel-Finale stand er auch bei allen drei Turnieren im Doppel-Endspiel – und das mit drei unterschiedlichen Partnern. Zuletzt sicherte er sich mit dem Ukrainer Oleg Prihodko seinen bereits 35. Doppel-Titel.

„Warum es jetzt im Doppel immer so gut läuft, kann ich eigentlich nicht wirklich genau sagen. Ich weiß einfach, dass ich ein gutes, solides Doppel spiele. Ich denke, dass mir mein Return oft auch weiterhilft, weil im Doppel ist es oft so, dass ein Break den Satz entscheidet. Es kommt immer nur auf ein paar einzelne Punkte an, die du einfach gut spielen musst und das gelingt mir meistens“, so Pichler.

Weitere Turniere in der Dominikanischen Republik

Und das soll auch in dieser Woche gelingen, wenn es für David Pichler ab Montag bei einem weiteren Turnier in der Dominikanischen Republik weiter geht. „Ich spiele jetzt wieder ein Turnier in Punta Cana und dann geht es weiter in Santo Domingo, zwei 25.000-Dollar Turniere auf Hartplatz, wo ich wahrscheinlich Qualifikation spielen muss, weil die immer stark besetzt sind. Ich hoffe einfach, dass ich jetzt den Schwung vom Doppel auch ins Einzel mitnehmen kann. Ich werde wieder alles geben und hoffentlich kann ich wieder weit kommen“, sagte Pichler.

Pichler bleibt den Februar über in der Dominikanischen Republik – am Dienstag beginnt ein weiteres Turnier in Punta Cana – die Auslosung gab es am Sonntagabend. Pichler spielt im Doppel erneut mit Oleg Prihodko.Anschließend wechselt der 25-Jährige Osliper nach Santa Domingo, wo zwei 25.000-Dollar-Turniere folgen.