Tragischer Rettungseinsatz in Pinkafeld

„Hilflose Person in Wohnung“ – so lautete die Meldung, zu der die Stadtfeuerwehr Pinkafeld am Samstag alarmiert wurde. Sofort rückten die Feuerwehrleute zur Türöffnung aus. Ein Angehöriger hörte hinter der Tür Hilferufe und wählte den Notruf. Weil die Tür aber mit einem Sicherheitszylinder versehen war, scheiterten die ersten Versuche die Tür aufzubrechen zunächst. Die Feuerwehr verschaffte sich daraufhin rasch über eine Balkontür Zutritt in die Wohnung, wo die Dame auf dem Boden liegend vorgefunden wurde.

Stadtfeuerwehr Pinkafeld

Dame kollabierte auf Krankentrage

Ein Notarzt-Team versorgte die ältere Dame sofort. Unterdessen hatte die Feuerwehr die Tür aufgebrochen, wodurch der Abtransport ermöglicht wurde. Bereits auf der Krankentrage liegend kollabierte aber die Frau laut Angeben der Feuerwehr dann aber plötzlich. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen konnte bei der Dame nach rund einer Stunde nur noch der Tod festgestellt werden.