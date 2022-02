692 Neuinfektionen, 70 Spitalspatienten

Insgesamt 70 Burgenländerinnen und Burgenländer waren am Sonntag laut dem Koordinationsstab des Landes in den heimischen Spitälern in isolierter medizinischer Behandlung – ein wenig mehr als noch am Samstag – mehr dazu in 655 Neuinfektionen. Keine Veränderungen gab es bei den Intensivpatienten. Fünf Personen wurden hier am Sonntag noch intensivmedizinisch versorgt.

Krankenhaus Barmherzige Brüder Eisenstadt

Zahl der aktiv infizierten Personen sinkt

Am Sonntag wurden 692 Neuinfektionen gemeldet. Die Zahl der aktiv infizierten Burgenländerinnen und Burgenländer ging damit weiter zurück. 7.723 Menschen waren am Sonntag aktiv mit dem Virus infiziert, um 137 weniger als am Vortag. Dadurch gingen auch die Quarantänezahlen wieder zurück. Am Sonntag waren noch knapp 9.200 Burgenländerinnen und Burgenländer in Quarantäne. Bisher haben sich mehr als 239.000 Personen im Burgenland zumindest einmal gegen das Coronavirus impfen lassen.