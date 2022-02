Krankenhausstationen teils hunderte Tage geschlossen

So musste etwa die Palliativstation des Krankenhauses in Eisenstadt – seit Ausbruch der Pandemie vor zwei Jahren – insgesamt 447 Tage geschlossen werden. Im Krankenhaus Güssing war eine Station für 199 Tage gesperrt. Das geht aus einer SPÖ-Anfrage an das Gesundheitsministerium hervor.

Im Burgenland mussten zwischen März 2020 und Dezember 2021 mehr als 3.200 Operationen verschoben werden. Im Land Salzburg waren es allein im ersten Pandemiejahr 3.871. Aus Oberösterreich und Niederösterreich liegen dazu keine Daten vor.