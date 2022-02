Patrick Konrad: Tour de France als großes Ziel

Patrick Konrad war vergangenen Sommer am Ziel seiner Träume. Er gewann das 16. Teilstück der Tour de France, als erst dritter Österreicher überhaupt. Heuer möchte er das Kunststück wiederholen und so liegt der Fokus auf Juli, der Tour de France und einem Etappensieg. „Ich bin schon einer der wenigen Österreicher mit einem Etappensieg. Jetzt will ich einer sein, der zwei Etappen gewinnt. Das ist das Hauptziel in diesem Jahr“, so Konrad.

Das Rad-Jahr 2022 läuft für Patrick Konrad gerade erst an. Zuletzt bereitete er sich auf Mallorca mit seinem Rennteam intensiv vor. Es ist der einzige Zeitpunkt, wo die gesamte Mannschaft zusammen kommt und sich intensiv auf die Saison vorbereitet. Mit der „Mallorca-Challenge“ wurde auch schon in die Radrennsaison gestartet.

Training im Burgenland

Aktuell trainiert Patrick Konrad rund um sein zu Hause in Eisenstadt. Solange kein Schnee auf der Straße liegen würde, sei das überhaupt kein Problem – wenn es trocken ist, könne man ein Training gut absolvieren, so Konrad – das Burgenland sei klimatisch begünstigt und man könne fast das ganze Jahr hier trainieren. So richtig los geht es für Konrad dann Ende Februar bei der Rundfahrt in den Vereinigten Arabischen Emiraten.