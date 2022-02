Politik

Frauen in Politik und Verantwortung

Die SPÖ-Frauen wollen mehr Burgenländerinnen für die Arbeit in der Gemeindepolitik begeistern. Vor den Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen am 2. Oktober startet daher in Kooperation mit dem Renner-Institut und dem Gemeindevertreterverband eine Frauenakademie.