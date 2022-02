Sport

Burgenländer trainiert israelisches Skiteam

Zwei Burgenländerinnen sind als Aktive in Peking am Start. Julia Dujmovits beendete den Parallelslalom der alpinen Snowboarder auf Platz sechs, Eiskunstläuferin Miriam Ziegler ist erst am Ende der Spiele an der Reihe. Es gibt aber auch einen burgenländischen Trainer in Peking – Michael Stocker trainiert das israelische Skiteam.