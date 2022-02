Politik

Ärztekammer will Neuausrichtung des Bereitschaftsdienstes

Die burgenländische Ärztekammer will mit Land und Gesundheitskasse über eine Neuausrichtung des allgemeinmedizinischen Bereitschaftsdienstes an den Wochenenden verhandeln. Eine Verbesserung der Rahmenbedingungen sei notwendig, heißt es in einer Aussendung.