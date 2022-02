Mode aus Loipersdorf-Kitzladen

Im Atelier von Elke Acs in Loipersdorf-Kitzladen (Bezirk Oberwart)wird noch von Hand genäht. Derzeit arbeitet die Maßschneiderin an einem Brautkleid für eine standesamtliche Hochzeit. Die Liebe zum Schneiderhandwerk gab ihr die Großmutter weiter. Nun erreichte die Modedesignerin beim Austrian Haute Couture-Award den zweiten Platz.

Acs verwendete für das Kleid einen roten Duchesse-Stoff – das ist ein etwas festerer Stoff, mit einer glänzenden Oberfläche. Das Grundkleid ist ein schmales Kleid und für den speziellen Wow-Effekt fügte die Designerin noch eine Schleppe hinzu.

Bei Lena Hoschek gelernt

Elke Acs besuchte die Modeschule in Oberwart. Die 35-Jährige arbeitete auch bei der Designerin Lena Hoschek und lernte viel. „Es ist schon cool bei der Lena, weil man kann auch zur Fashionweek mitfahren – man sieht, wie es im Backstagebereich abläuft. Man kriegt schon ein eigenes Auge und Gespür dafür“, so Acs.

Acs machte sich vor einem Jahr in ihrer Heimatgemeinde Loipersdorf-Kitzladen als Maßschneiderin selbstständig. Die Designerin findet es schön, dass in der Coronaviruszeit vielen Menschen bewusst wurde, was Handwerk und Einzigartigkeit auch bedeuten – und viele würden das heimische Handwerk nun auch fördern, so Acs.