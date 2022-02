Dujmovits steigt ins Olympiageschehen ein

Dujmovits, Olympiasiegerin von 2014, ist aber wieder optimistisch. „Ich habe die letzten Tage nicht trainiert, aufgrund einer sehr starken Schwellung in meinem Knie, die jetzt wieder zum Glück zurückgegangen ist und zum Glück kann ich jetzt schon wieder laufen und ich bin einfach super dankbar für die Behandlung da. Mir geht es richtig, richtig gut“, so Dujmovits, die bei der Eröffnung der Spiele in Peking gemeinsam mit Bobpilot Benjamin Maier die österreichische Delegation als Fahnenträgerin anführte – mehr dazu in Olympische Winterspiele eröffnet.

Voll motiviert

Sie fühle sich „extrem motiviert“ und freue sich, dass sie wieder auf Schnee kommt. „Ich habe die letzten zwei Tage wirklich einfach null gemacht. Mir kommt vor, meine Vorfreude ist noch größer und ich bin gerade sehr happy mit der Situation“, so die Südburgenländerin.

Die Vorrunde beginnt um 3.40 Uhr, die besten 16 der Qualifikation fahren ab 08.06 Uhr um die Medaillen.