Suche nach neuer Nutzung für Marianum

Ende des Schuljahres 2025 wird der Schulbetrieb eingestellt. Die Gründe: die Überalterung und die sinkende Anzahl der Ordensschwestern, die die Schule betreiben, außerdem hätte in das Gebäude einiges investiert werden müssen – mehr dazu in Marianum in Steinberg-Dörfl wird geschlossen. Alle Schülerinnen und Schüler, die derzeit die Mittelschule besuchen, können sie auch abschließen.

Lehrpersonal wird versetzt

Kommendes Schuljahr wird es keine erste Klasse mehr geben, somit läuft der Schulbetrieb aus und ein Schulwechsel ist nicht zwingend notwendig. Alle Lehrerinnen und Lehrer werden in andere Mittelschulen versetzt werden, sagte Bildungsdirektor Heinz Josef Zitz, weil sie ja Landesbedienstete seien und weiter beschäftigt werden müssen. In Summe gibt es im Burgenland derzeit 41 Mittelschulen, acht davon im Bezirk Oberpullendorf, ohne Marianum dann sieben.

Gemeinde will Pflegestandort

Wie es mit dem Gebäude weitergeht, darüber laufen derzeit Gespräche zwischen Land, Orden und Gemeinde. Die Gemeinde strebt eine Nutzung im Bereich der Pflege an, etwa als Pflegestandort. Vom Büro des Landeshauptmannes heißt es dazu: Eine adäquate Nutzung für den gemeinschaftlichen Zweck werde angestrebt, man sei zuversichtlich, dass es den kommenden Wochen eine Lösung geben werde. Eine Erhaltung der Schule sei laut Gemeinde nicht möglich.