Chronik

Raser fuhr mit 166 km/h durchs Ortsgebiet

Im Nordburgenland ist es am Wochenende zu einer eklatanten Geschwindigkeitsübertretung gekommen. Mit 166 km/h statt der erlaubten 50 km/h ist ein Autoraser Sonntagabend in Gols (Bezirk Neusiedl am See) gestoppt worden.