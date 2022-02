solar.one: Guter Start trotz Pandemie

Das „solar.one“ ist eine Art Erlebniswelt im Bereich erneuerbarer Energie. Eigentümer Andreas Schneemann hat mehr als drei Millionen Euro investiert. Er beschäftigt sich bereits seit dem Jahr 2005 mit dem Thema. In seinem Kompetenzzentrum für erneuerbare Energie bietet er gemeinsam mit seinen neun Mitarbeitern Beratung für Privatpersonen und Unternehmer an.

Aber auch Gemeinden, die klimaneutral werden wollen, wenden sich an das Zentrum, so Schneemann: „Da wir schon seit vielen Jahren versuchen, Projekte kommunalspezifisch umzusetzen, Anlagen zu bauen, die zu vernetzen, kommen Gemeindevertreter hierher, schauen sich den Standort an, und dann versuchen wir auch regionale Perspektiven weiterzugeben. Da gibt es zum Beispiel das Wasserwerk in Oberwar, das wir mit einem großen Speicher zur Blackout-Vorsorge versehen haben.“

Energiekonzepte für Schülerinnen erlebbar machen

Im „solar.one“ können sich Besucherinnen und Besucher unterschiedliche Technologien wie Luftwärmepumpen, Photovoltaikanlagen und Stromspeichersysteme direkt vor Ort anschauen. Wie diese verschiedenen Systeme vernetzt werden können, will der Unternehmer zukünftig auch Schülerinnen und Schülern vermitteln: „Im Moment ist das ja aufgrund der Situation nicht möglich. Wir planen aber verschiedene Angebote um die unterschiedlichen Schülergruppen von Volksschule über Mittelschule bis hin zum Gymnasium und höheren Schulen hier informieren zu können. Wir haben unterschiedliche interaktive Systeme, wo man nachvollziehen kann, wie sich das Energiesystem von einem zentralen fossilen System auf ein erneuerbares, dezentrales System wandelt.“

Der Wehrmutstropfen: Große Veranstaltungen dürfen wegen der Coronavirus-Maßnahmen derzeit nicht stattfinden. Abgesehen davon ist Andreas Schneemann mit der Entwicklung seines „solar.one“ sehr zufrieden.