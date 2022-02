Erst neun Jahre alt und schon Organist

Bei der Sonntagsmesse in der katholischen Pfarrkirche Neuberg sitzt der Volksschüler Morice Krenn schon an der Orgel. „Sie interessiert mich, weil sie so einen schönen Klang abgibt und weil alle Leute mir zuhören, wenn ich spiele.“

Neunjähriger als Orgelspieler Kein Problem mit dem Kirchenmusiker-Nachwuchs scheint man in Neuberg im Bezirk Güssing zu haben. In der südburgenländischen Gemeinde gibt es nämlich Österreichs vermutlich jüngsten Organisten. Morice Krenn ist erst neun Jahre alt und spielt bereits die Kirchenorgel.

Größe: Pedale als Hindernis

Sein Debüt als Organist feierte der Neunjährige im vergangenen Advent. Morice ist erst 1,35 Meter groß: „Das Orgelspielen ist nicht schwer, nur meine Füße sind noch etwas zu kurz für die Pedale.“

ORF

Musikschule und Privatunterricht

Das Orgelspielen bringt ihm der derzeitige Neuberger Organist Robert Novakovits bei: "Das Entscheidende war, dass Morice auf mich zugekommen ist und gesagt hat, dass er auf der Orgel spielen will. So ist das entstanden. Er geht jetzt auch in die Musikschule und lernt dort Klavier. Und wir hier schauen, wo er im Gottesdienst mitwirken kann – bei Schülergottesdiensten mehr, bei Erwachsenengottesdiensten mal ein Lied.

ORF

Stolze Eltern

Derzeit besucht Morice die 4. Klasse der Volksschule Neuberg. Volksschuldirektor Karl Knor und Papa Harald Krenn sind sehr stolz, vor allem, weil in der Familie sonst niemand ein Instrument spielt.

Organisten sind schwer zu finden

Viel Freude bereitet Morice mit seinem Können nicht nur den Gottesdienstbesuchern, sondern auch Pfarrer Davis Grandits. Denn oft sei es leichter einen Ersatz-Pfarrer zu finden, als den ausgefallenen Organisten zu ersetzen. Musikalischer Nachwuchs ist also besonders wichtig.

ORF

Feuerwehrmann und Organist

Derzeit versehen Novakovits und Morice noch abwechseln Organistendienst in Neuberg. Von Beruf will Morice einmal Feuerwehrmann werden, aber weiter als Organist die Messen in der Kirche begleiten.