Wimpassing stimmt gegen Mega-Photovoltaikanlage

"Soll die Photovoltaik-Eignungszone in der Gemeinde Wimpassing an der Leitha, für die Errichtung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen, dahin gehend umgewidmet werden, dass in dieser Photovoltaik-Eignungszone Photovoltaik-Freiflächenanlagen errichtet werden können?“, so lautete die Volksbefragung des Wimpassinger Gemeinderats an die 1.363 wahlberechtigten Einwohner.

Konkret haben sich 491 Wimpassinger und Wimpassingerinnen dagegen ausgesprochen (61,15 Prozent), 310 dafür (38,61 Prozent), zwei Stimmen waren ungültig. Die Beteilung an der Volksbefragung lag bei 58,91 Prozent.

ORF

Gemeinderat mehrheitlich für Projekt

Die Energie Burgenland wollte auf den Gründen der Familie Esterhazy am Ortsrand von Wimpassing Richtung Hornstein eine 52 Hektar große Photovoltaik-Anlage auf der grünen Wiese errichten um damit Solarstrom zu erzeugen. Der Gemeinderat sprach sich mehrheitlich für das Projekt aus. Die Orts-ÖVP brachte den Antrag auf eine Volksbefragung ein, der wurde dann im zweiten Anlauf im Gemeinderat beschlossen, ca. 400 Unterschriften für eine Volksbefragung wurden gesammelt.