Basketball: Oberwart und Vienna im Cupfinale der Männer

Im Burgenland-Duell war der Zweitligist aus der Landeshauptstadt vor der Pause auf Augenhöhe. Die Vorentscheidung zugunsten des Favoriten fiel im dritten Viertel. Der Abschnitt ging mit 32:15 an die Gunners, Gastgeber des Final-Four-Turniers, die am Sonntag die Chance auf den sechsten Cupsieg der Vereinsgeschichte haben (19.30 Uhr, live ORF Sport +).

Cup-Final-Four der Männer BBC Nord Dragonz Eisenstadt – Unger Steel Oberwart Gunners 90:101 (44:44), BC GGMT Vienna – Swans Gmunden 83:77 (40:36)

Um den ersten Titel im Bewerb spielt indes der BC Vienna. Das Duell des Tabellenführers der BSL mit den Swans verlief bis in die Schlusssekunden spannend, nachdem die Wiener bereits 75:60 (34. Minute) vorangelegen waren.

Oberwart-Kapitän Sebastian Käferle weiß, was passieren muss, damit die Titelverteidigung gelingt: „Wir müssen von der ersten Sekunde an in der Defense da sein, über unsere aggressive Defense Zugriff aufs Spiel bekommen und dadurch sie zu schlechten Würfen zwingen – und wir zu ein paar einfachen Punkten.“

Trotz zweier Ausfälle durch CoV-Infektionen – so fehlt Nationalteam-Center Renato Poljak – möchte Käferle nicht klagen: „Wir sind die ganze Saison als Mannschaft aufgetreten. Jetzt fehlen uns zwei Spieler. Aber es muss einfach jeder ein bisschen mehr machen.“

Im bisher einzigen Treffen in der laufenden Saison gewannen die Oberwarter gegen Vienna mit 84:61. Das heißt, der Gegner ist bekannt, auch wenn es keine Möglichkeit mehr gibt, sich auf den Tabellenführer der Superliga speziell einzustellen, können die Wiener nicht überraschen, meint Co-Kapitän Jonathan Knessl: „Wir haben uns auf jeden Gegner vorbereitet, also sind wir gut gerüstet.“

Auch Frauen ermitteln Cupsieg

In Eisenstadt ermitteln am Sonntag (16.30 Uhr, live ORF Sport +) auch die Frauen den Cupsieger. Titelverteidiger Duchess Klosterneuburg trifft auf die Basket Flames aus Wien.